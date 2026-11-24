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CIUDAD VALLES.- Durante el 2026, las participaciones federales han bajado hasta siete millones de pesos por mes, de acuerdo con la Tesorera del Ayuntamiento, Anel Coronado Aguilar.

Luego de dar a conocer que dentro del proyecto de la Ley de Ingresos no habría aumento en los impuestos y multas municipales, en una sesión de Cabildo, la encargada de las finanzas de Valles refirió que, de enero al mes que corre, las participaciones federales y estatales se han reducido, en promedio siete millones de pesos, pero existen ejemplos más severos, como el que puso, del mes de junio, en el que, en lugar de 18 millones de pesos, el Gobierno Municipal solamente pudo ver nueve millones de pesos.

Comentó que la política es tanto la de eficientizar los recursos, como la de promover el pago de impuestos entre los ciudadanos, aunque también la base de los que suelen pagar el predial, que consta de apenas un 45 por ciento del universo de contribuyentes dados de alta.