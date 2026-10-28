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Recuperan moto robada y detienen a presunto ladrón

Por Redacción

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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Recuperan moto robada y detienen a presunto ladrón
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      MATEHUALA.- Gracias a la rápida intervención de la Policía Municipal se logró la detención de un presunto autor de robo y la recuperación de una motocicleta que minutos antes fue sustraída en la calle Méndez durante la madrugada del martes; el detenido y la motocicleta fueron consignados ante la Fiscalía General del Estado.

      Los hechos se desarrollaron al filo de las 02:02 horas de este martes, cuando el sistema de emergencias de la Policía Municipal recibió el reporte de robo de una motocicleta sobre la calle Méndez, entre Mariano Vázquez y Regules del centro de la ciudad

      Los oficiales en turno acudieron al llamado para entrevistarse con la víctima y con ello obtener datos y características de la motocicleta. Los oficiales iniciaron con el dispositivo de búsqueda por toda la ciudad, logrando ubicar la motocicleta sobre la calle 2 de Junio en la colonia San Francisco, y era tripulada por un masculino, mismo que al ver la presencia policial, intentó huir, pero no logró su objetivo y fue asegurado por el presunto robo de una motocicleta.

      El presunto fue identificado como Daniel N. de 42 años de edad, quien fue llevado a las celdas preventivas, mientras el área jurídica elaboraba la disposición ante la Fiscalía General del Estado, donde se definirá su situación jurídica, ya que se le relaciona en varios robos de motocicletas en la ciudad 

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      de Matehuala.

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