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Reforestan en Puerta del Espíritu Santo

Por Redacción

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Reforestan en Puerta del Espíritu Santo
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      CIUDAD VALLES.- Ecología y otras instancias hicieron una campaña de reforestación en el ejido Puerta del Espíritu Santo, donde plantaron 500 nuevos macizos.

      Con donaciones de empresas como Cemex (que donó 200 árboles), la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (otros 200) y la Termoeléctrica otros 100, la dirección de Ecología coordinó la campaña de sembrado de estos árboles, justo ahora que comenzaron las lluvias en la localidad.

      La jornada fue organizada también por la dirección de Atención al Campo y es la primera campaña de este 2026, en donde se sembraron ejemplares de palo de rosa, mezquite y ébano.

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