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Refuerzan seguridad en las comunidades

Ante ola de robos y asaltos que se han registrado

Por Redacción

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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Refuerzan seguridad en las comunidades
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      Matehuala.- La Dirección General de Seguridad Pública Municipal implementó un despliegue policial en la zona rural para prevenir y disuadir hechos delictivos, debido a que se han estado reportando robos de motocicletas y asaltos en los caminos hacia diferentes comunidades de Matehuala.

      Estas acciones obedecen a las denuncias ciudadanas sobre presuntos robos en carreteras, caminos y brechas que comunican a la ciudad con las comunidades, donde los elementos estuvieron revisando diferentes motocicletas para verificar que no contaran con reporte de robo, los amantes de lo ajeno se han estado introduciendo en diversas comunidades para llevarse motocicletas, bicicletas, automóviles y cometer robos en viviendas.

      Durante el despliegue policial se recabó información sobre posibles objetivos dedicados al hurto de ganado, motocicletas y viviendas. 

      De esta manera, la corporación mantiene constante comunicación con autoridades ejidales para trabajar en conjunto y neutralizar cualquier acto que atente contra la seguridad y el patrimonio de los habitantes del área rural.

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      Estos operativos se realizarán de manera permanente en todo el municipio, ya que la intención es disminuir el índice de robos. 

      Asimismo, se pide a la población en general que al salir de sus casas cierre bien puertas y ventanas, además de colocar candados a bicicletas y motocicletas, así como asegurarse de que los vehículos queden debidamente cerrados.

      De igual manera, se exhorta a los vecinos a reportar de inmediato cualquier persona sospechosa que intenten ingresar a una vivienda, realizando la denuncia correspondiente a través de llamadas telefónicas a las corporaciones de auxilio y seguridad.

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