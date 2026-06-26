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Regalan celular a joven, luego le piden fotos

Por Redacción

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
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Regalan celular a joven, luego le piden fotos
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      CIUDAD VALLES.- Desconocidos regalaron un celular a una estudiante de la Secundaria 2 y después personas con números extranjeros se querían comunicar con ella, piden a paterfamilias tener cuidado.

      Julio Hernán Díaz, director de la Secundaria Dunstano Gómez Castillo dijo que una pareja de papás se presentaron en la escuela para informar que a su hija le habrían regalado un teléfono celular, no hay información pública de quién y que después, estaba recibiendo llamadas con una lada de la República de El Salvador pidiéndole fotos a la misma adolescente.

      El directivo dijo que la recomendación que deben seguir padres de familia y adolescentes es la de no recibir regalos de extraños, menos suntuosos, como el caso del celular en cuestión y refirió que el caso fue a dar a la Fiscalía General del Estado, que se hará cargo de la investigación, ya que es un asunto muy grave que pudiera tener consecuencias todavía peores.

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