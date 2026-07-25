Regidor bloquea área peatonal con camioneta
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Cárdenas.- Regidor estaciona su vehículo sobre la banqueta poniendo en riesgo a la población que se ve obligada a caminar sobre el arroyo vehicular con el riesgo de sufrir un accidente, lo que parece importarle poco al funcionario.
Habitantes denunciaron que en la calle Juárez frente a la cancha Jesús García, el edil Antonio Muñoz estaciona su vehículo marca Toyota Hilux bloqueando el área peatonal, generando que amas de casa, niños y adultos mayores expongan su vida al tener que caminar por el arroyo vehicular.
Señalaron que el regidor bien puede buscar un lugar o pagar un estacionamiento, pero se le hace más cómodo utilizar la banqueta.
Vecinos cuestionaron porque Tránsito Municipal no lo infraccionó como a cualquier ciudadano.
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La población lamentó que algunos pobladores si son sancionados por no respetar el reglamento y a los funcionarios se les protege, siendo que deben ser el ejemplo para respetar las leyes.
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