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Regidor bloquea área peatonal con camioneta

Por Redacción

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
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Regidor bloquea área peatonal con camioneta
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      Cárdenas.- Regidor estaciona su vehículo sobre la banqueta poniendo en riesgo a la población  que se ve obligada a caminar sobre el arroyo vehicular con el riesgo de sufrir un accidente, lo que parece importarle poco al funcionario. 

      Habitantes denunciaron que en la calle Juárez frente a la cancha Jesús García, el edil Antonio Muñoz estaciona su vehículo marca Toyota Hilux bloqueando el área peatonal, generando que amas de casa, niños y adultos mayores expongan su vida al tener que caminar por el arroyo vehicular. 

      Señalaron que el regidor bien puede buscar un lugar o pagar un estacionamiento, pero se le hace más cómodo utilizar la banqueta. 

      Vecinos cuestionaron porque Tránsito Municipal no lo infraccionó como a cualquier ciudadano.  

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      La población lamentó que algunos pobladores si son sancionados por no respetar el reglamento y a los funcionarios se les protege, siendo que deben ser el ejemplo para respetar las leyes.

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