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Rehabilitan alumbrado público

Por Jesús Vázquez

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
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Rehabilitan alumbrado público
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      Villa de la Paz.- Con el objetivo de tener espacios más seguros y en mejores condiciones para los habitantes y visitantes, personal de Servicios Primarios llevó a cabo trabajos de mantenimiento y mejoramiento en diversas comunidades del municipio.

      Entre las acciones realizadas destacan las maniobras de reparación y mantenimiento de lámparas en las comunidades de El Jato, San Antonio y El Carmen, con la finalidad de mejorar el alumbrado público y garantizar una mayor seguridad para las familias que habitan en estos sectores.

      Asimismo, se iniciaron labores de limpieza y mantenimiento en las plazas principales de estas comunidades, ya que próximamente estarán celebrando sus tradicionales festejos religiosos, eventos que reúnen a un gran número de personas provenientes tanto de la localidad como de comunidades vecinas.

      Se pide a la población que cuide las lámparas de las comunidades, ya que muchas de éstas se encontraban rotas, donde al parecer personas las dañaron con la finalidad de que las calles luzcan a oscuras, y poder hacer sus fechorías, por eso se pide a la población que si ven a alguien dañando las lámparas los reporten para evitar que este tipo de cosas siga ocurriendo.

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      Por otra parte los ciudadanos piden que haya más seguridad de corporaciones policiacas en las comunidades. 

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