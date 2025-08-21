Rentará Alcaldía los parquímetros

CIUDAD VALLES.- El alcalde de Valles, David Medina Salazar dijo que el Ayuntamiento pagará una renta de 280 mil pesos al mes a Iberparking y los empleados de la empresa pasarán a ser del Ayuntamiento.

Aclaró que la razón de que se haga esta maniobra económica es porque se desea regular el servicio y porque habrá una nueva política de trato al ciudadano, ya que los empleados serán empleados del Ayuntamiento.

El munícipe mencionó que el ingreso mensual de los 60 dispositivos es de alrededor de 700 mil pesos, sin embargo, el gasto operativo pasa al Gobierno municipal con la esperanza tener buenos ingresos por los aparatos.