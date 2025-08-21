logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Rentará Alcaldía los parquímetros

Pagará el Ayuntamiento 280 mil pesos mensuales por los aparatos

Por Miguel Barragán

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.
A
Rentará Alcaldía los parquímetros

CIUDAD VALLES.- El alcalde de Valles, David Medina Salazar dijo que el Ayuntamiento pagará una renta de 280 mil pesos al mes a Iberparking y los empleados de la empresa pasarán a ser del Ayuntamiento.

Aclaró que la razón de que se haga esta maniobra económica es porque se desea regular el servicio y porque habrá una nueva política de trato al ciudadano, ya que los empleados serán empleados del Ayuntamiento.

El munícipe mencionó que el ingreso mensual de los 60 dispositivos es de alrededor de 700 mil pesos, sin embargo, el gasto operativo pasa al Gobierno municipal con la esperanza tener buenos ingresos por los aparatos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Atenderán asuntos agrarios en el mes de septiembre
Atenderán asuntos agrarios en el mes de septiembre

Atenderán asuntos agrarios en el mes de septiembre

SLP

Carmen Hernández

Temblor afecta a Valles y Ébano
Temblor afecta a Valles y Ébano

Temblor afecta a Valles y Ébano

SLP

Redacción

El movimiento telúrico no generó daños, solo el susto

Habrá comité pro mujeres violentadas
Habrá comité pro mujeres violentadas

Habrá comité pro mujeres violentadas

SLP

Redacción

Grupo Mi Lindo Altiplano, de fiesta
Grupo Mi Lindo Altiplano, de fiesta

Grupo Mi Lindo Altiplano, de fiesta

SLP

Jesús Vázquez