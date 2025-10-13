Rescata PC a un adulto mayor

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Elementos de Protección Civil rescatan a un adulto mayor que estaba incomunicado de la comunidad de Rancho Nuevo.

La Coordinación de Protección Civil dio a conocer que a bordo de la unidad PCOC1 se trasladaron

a la comunidad de Rancho Nuevo, donde reportaron que un adulto mayor se encontraba incomunicado en su domicilio, ubicado en el Potrerito del Castillo.

De inmediato se activó la emergencia para acudir en su auxilio.

Explicó que se caminó por más de una hora para llegar al domicilio y confirmaron que se encontraba en el citado domicilio un hombre de 76 años de edad.

Al hombre se le brindó atención médica encontrándose en buen estado de salud, quedó a cargo de sus familiares.

El Juez Auxiliar tomó conocimiento de la situación.