logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“OBSÉRVAME”: ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

Fotogalería

“OBSÉRVAME”: ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Rescata PC a un adulto mayor

Se recibió un reporte y se atendió de inmediato

Por Carmen Hernández

Octubre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Rescata PC a un adulto mayor

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Elementos de Protección Civil rescatan a un adulto mayor que estaba incomunicado de la comunidad de Rancho Nuevo. 

La Coordinación de Protección Civil dio a conocer que a bordo de la unidad PCOC1 se trasladaron 

a la comunidad de Rancho Nuevo, donde reportaron que un adulto mayor se encontraba incomunicado en su domicilio, ubicado en el Potrerito del Castillo.

De inmediato se activó la emergencia para acudir en su auxilio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Explicó que se caminó por más de una hora para llegar al domicilio y confirmaron que se encontraba en el citado domicilio un hombre de 76 años de edad. 

Al hombre se le brindó atención médica encontrándose en buen estado de salud, quedó a cargo de sus familiares. 

El Juez Auxiliar tomó conocimiento de la situación.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se suicida un hombre con veneno para ratas
Se suicida un hombre con veneno para ratas

Se suicida un hombre con veneno para ratas

SLP

Redacción

Evalúan daños en puentes y caminos
Evalúan daños en puentes y caminos

Evalúan daños en puentes y caminos

SLP

Carmen Hernández

Barandales quedaron muy dañados y caminos difíciles de transitar

Denuncian a un juez de lo Familiar
Denuncian a un juez de lo Familiar

Denuncian a un juez de lo Familiar

SLP

Carmen Hernández

Evento atlético por día mundial de salud mental
Evento atlético por día mundial de salud mental

Evento atlético por día mundial de salud mental

SLP

Jesús Vázquez

Promueven acciones para tener una vida sana