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Rescatan can atrapado en un pozo de luz

Por Redacción

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
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Rescatan can atrapado en un pozo de luz
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      Matehuala.- Atendiendo un reporte ciudadano, personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil en coordinación con el Cuerpo de Bomberos realizaron las maniobras necesarias para el rescate de un canino que se encontraba atrapado al interior de un pozo de luz en la colonia La Finca.

      Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles, cuando se recibió un reporte en Protección Civil Municipal, informando que un perro se encontraba atrapado en un pozo de luz ubicado en una privada de la colonia La Finca, por lo que de inmediato acudieron.

      Al arribar al sitio, también se encontraban elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron de manera coordinada con Protección Civil. 

      Tras una evaluación de las condiciones del lugar, se implementaron las medidas de seguridad para efectuar el rescate de forma segura, logrando extraer al animal sin que presentara lesiones aparentes.

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      El canino quedó a salvo y se brindaron las recomendaciones pertinentes a los responsables del inmueble para prevenir situaciones similares. 

      Posteriormente, el perro fue trasladado con el médico veterinario de Protección Civil Municipal para recibir atención y valoración médica. Afortunadamente, se encuentra en buen estado de salud.

      Cabe destacar que actualmente esta corporación de auxilio también participa en diferentes rescates de animales, brindando apoyo y atención a la fauna doméstica que se encuentra en situación de riesgo.

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