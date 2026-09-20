Rescatan enjambres de abejas
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RIOVERDE.- En lo que va del año se han rescatado 15 enjambres de abejas, las cuales son enviadas a apiarios para su conservación, ya que nunca son eliminadas.
El coordinador de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que la misión es seguir cuidando y protegiendo a las abejas, ya que cuando se solicita un apoyo, se pide a las personas evitar atacarlas, por el peligro que representan.
La semana pasada se retiró un enjambre en la calle Gallardo, se están apoyando de los apicultores en los casos de un rescate, por el riesgo que se corre.
En ocasiones es difícil el rescate, porque se colocan entre las estructuras de concreto y árboles.
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En el 2026 se han rescatado 15 enjambres, enfatizó.
Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía a no atacarlos, no amedrentar y elaborar un perímetro de seguridad para que se valore por parte del cuerpo de bomberos.