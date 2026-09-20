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Retienen a conductor, que arrolló a manifestantes

Habitantes lo hicieron que pagara los daños; luego lo liberaron

Por Redacción

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Retienen a conductor, que arrolló a manifestantes
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      AXTLA.- En el bloqueo de la carretera Valles-Tamazunchale, los del ejido Picholco retuvieron al conductor de un coche compacto que echó encima su unidad contra cuatro personas, entre ellas una menor de edad, mientras se vinculaba a proceso a los cuatro policías acusados de golpear a Fermín Isabel Antonio, acaecido el 6 de septiembre.

      El bloqueo de tres horas a la carretera México-Laredo provocó que un automovilista echara encima su coche contra manifestantes, entre los que había una mujer, su hija de 17 años y dos hombres más y a partir de ahí, los demás protestantes retuvieron al conductor y lo llevaron a una propiedad en Picholco, sin entregarlo a las autoridades hasta que pagara una cantidad de dinero para reponer daños, según la determinación de la comunidad y hasta el pago, pudo irse del lugar.

      Durante estos hechos, un juez de control vinculaba a proceso a los policías Ignacio N., Constantino N., Celedonio N. y José N., quienes habrían golpeado y causado lesiones a Fermín Isabel Antonio la noche del 5 de septiembre, que después le causarían la muerte.

      Las manifestaciones podrían continuar, ya que uno de los clamores de los de Picholco es que la alcaldía de Matlapa apoyara económicamente a la familia de Fermín Isabel, a manera de indemnización, exigencia que no han visto cristalizada.

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