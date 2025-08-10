Reubican el Corazón de Matehuala

Matehuala.- Luego de que hace una semana un automovilista desconocido derribó el Corazón de Matehuala que se encuentra instalado en la Avenida las América de la colonia 22 de Mayo, fue restaurado y nuevamente colocado en su lugar para que los turistas acudan a tomarse fotografías a este icónico lugar.

El Corazón de Matehuala se encuentra ubicado en un camellón en la Avenida las Américas frente al Arco Norte, para que los ciudadanos y visitantes se tomen una fotografía en este icónico lugar, sin embargo, hace una semana este corazón fue derribado por un vehículo, amaneció roto el adorno, lo cual provocó muchos memes en redes sociales, y se viralizó la noticia de que Matehuala tenía el corazón roto.

El corazón fue levantado por trabajadores de Servicios Públicos Primarios, y durante la semana lo estuvieron restaurando para que volviera a su forma normal, ya fue colocado en su lugar icónico esperando que no lo vuelvan a derribar, por lo que se pide a la población manejar en esta área con precaución.

Se espera que haya mayor vigilancia por las noches en esta área, ya que hay conductores que pasan a exceso de velocidad y pueden llegar a provocar accidentes de mayor gravedad, además de que muchos manejan en estado de ebriedad los fines de semana, resultando más peligroso.

