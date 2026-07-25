Reunión de Comités de Salud de la ZM

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Se llevó a cabo la reunión del Comité de Salud, se le da seguimiento a la implementación de salas de lactancia en los centros de trabajo.

La reunión de los Comités municipales de salud se llevó a cabo en la Jurisdicción Sanitaria número 4 y fue encabezada por el jefe de la Jurisdicción Alejandro Lezama González, estuvieron presentes los alcaldes de la Zona Media.

Entre los temas que se abordaron fue el dengue, las acciones que se están realizando para el control larvario, así como el tratamiento de las drogas, medidas contra el paludismo y se tomaron diversos acuerdos en beneficio de la salud de la población.

En la reunión el tema que también se analizó fue la instalación de salas de lactancia en los centros de trabajo, en lo que cada municipio se deberá enfocar para hacerla realidad.

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Se habló también sobre la importancia de contar con un responsable, prevenir la discriminación de mujeres embarazadas y en el período de lactancia en el trabajo.