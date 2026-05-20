logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"FESTIVAL DEL ASADO"

Fotogalería

"FESTIVAL DEL ASADO"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Rodrigo Castillo, nuevo delegado de la Sedesore

Por Carmen Hernández

Mayo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Rodrigo Castillo, nuevo delegado de la Sedesore

RIOVERDE.- Desde hace unos días, Rodrigo Castillo es el encargado de la Sedesore, actualmente es el suplente del legislador Óscar Bautista y también ha fungido como secretario de Finanzas en la región Media.

Se han realizado cambios en la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Ernesto Torres, nuevo titular de la Coepris,  Rodrigo Castillo 

lo suple. 

Como se recordará, Óscar Robles fungía como delegado regional de la Coepris, se jubiló y quedó una encargada, sin embargo, a finales de abril se dio a conocer la salida de Ernesto Torres Maldonado director de la Sedesore en el municipio de Rioverde, el pasado lunes Lucía Gabriela Rosales, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), le entregó su nombramiento como titular de la Coepris en la Zona Media. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Obreros de Aquismón hallan figura con apariencia de Virgen de Guadalupe
Obreros de Aquismón hallan figura con apariencia de Virgen de Guadalupe

Obreros de Aquismón hallan figura con apariencia de Virgen de Guadalupe

SLP

El Universal

El descubrimiento generó la suspensión momentánea de los trabajos en la obra.

No habrá detenciones en alcoholímetro
No habrá detenciones en alcoholímetro

No habrá detenciones en alcoholímetro

SLP

Redacción

El operativo entrará en funciones en próximos días

Reubican al párroco Juan Pablo Amaya
Reubican al párroco Juan Pablo Amaya

Reubican al párroco Juan Pablo Amaya

SLP

Carmen Hernández

Choca motociclista contra puesto de tacos
Choca motociclista contra puesto de tacos

Choca motociclista contra puesto de tacos

SLP

Carmen Hernández