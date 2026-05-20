Rodrigo Castillo, nuevo delegado de la Sedesore

RIOVERDE.- Desde hace unos días, Rodrigo Castillo es el encargado de la Sedesore, actualmente es el suplente del legislador Óscar Bautista y también ha fungido como secretario de Finanzas en la región Media.

Se han realizado cambios en la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Ernesto Torres, nuevo titular de la Coepris, Rodrigo Castillo

lo suple.

Como se recordará, Óscar Robles fungía como delegado regional de la Coepris, se jubiló y quedó una encargada, sin embargo, a finales de abril se dio a conocer la salida de Ernesto Torres Maldonado director de la Sedesore en el municipio de Rioverde, el pasado lunes Lucía Gabriela Rosales, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), le entregó su nombramiento como titular de la Coepris en la Zona Media.

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