Sacerdotes acuden a retiros espirituales

MATEHUALA.- En la Diócesis de Matehuala actualmente no hay sacerdotes en funciones, ya que están participando en ejercicios espirituales, sin embargo, hay personas especiales que se dedican a realizar celebraciones de la palabra, como algunos seminaristas y acólitos de la Iglesia católica, quienes estarán a cargo de este tipo de celebraciones, especialmente en las misas de cuerpo presente.

Los sacerdotes se encuentran en ejercicios espirituales, los cuales concluirán el próximo 22 de mayo, y se realizan en Jesús María, donde estarán llevando a cabo cursos y talleres especiales, además de momentos de convivencia con otros sacerdotes. Esto les ayuda a continuar apoyando a la comunidad católica en su labor sacerdotal, pues incluso ellos como presbíteros tienen que prepararse, por lo que tres veces al año se realizan estos ejercicios espirituales.

Los sacerdotes en este tipo de retiros también analizan los diferentes problemas que se están presentando en las parroquias de la Diócesis, y se reúnen para dialogar y tratar de resolverlos, además de buscar temas relacionados con la paz ante los problemas que vive actualmente la sociedad.

Por ello, en estos encuentros reflexionan y buscan la manera de apoyar para que regrese la paz y la tranquilidad.

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