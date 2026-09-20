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Sacerdotes, en retiro de actualización

Por Jesús Vázquez

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Sacerdotes, en retiro de actualización
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      Matehuala.- Sacerdotes de toda la Diócesis de Matehuala se encuentran en un retiro de actualización, el cual nombran Estudio del presbiterio, sin embargo, en cada una de las parroquias hay personas encargadas para atender algunas emergencias que se pueden presentar.

       Los sacerdotes de toda la Diócesis realizan un curso de actualización para presbíteros, como parte del estudio y formación necesaria para un mejor servicio a las diferentes parroquias en las que están trabajando, en promover la palabra de Dios, pues como cualquier empleo, también los sacerdotes deben actualizarse, para brindar mejor servicio a los feligreses.

      Desde el 16 de septiembre se fueron los sacerdotes a realizar este viaje de estudio, sin embargo, ya este 20 de septiembre se espera que empiecen a llegar los presbíteros a las diferentes parroquias de la región, esto tipo de retiros les ayuda a tener un mejor acercamiento con los feligreses católicos.

      Debido a que los sacerdotes se encuentran en un retiro en cada una de las parroquias se quedaron personas que se encuentran dando la palabra de Dios, y efectuando ceremonias de difunto y se en vez de misas se están haciendo celebración de la palabra por acólitos de la iglesia católica 

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