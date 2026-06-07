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Se abre socavón en calle Bocanegra

Estuvo a punto de causar una tragedia

Por Jesús Vázquez

Junio 07, 2026 03:00 a.m.
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Se abre socavón en calle Bocanegra
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      Matehuala.- Se abre enorme socavón en la calle Bocanegra, el cual se originó debido a una fuga de agua. En el lugar estuvo a punto de ocurrir una tragedia, ya que el hundimiento se produjo mientras un vehículo se estacionaba; no hubo personas lesionadas.

      Los hechos ocurrieron en la calle Bocanegra, entre Rayón y 16 de Septiembre, cuando un automóvil se encontraba estacionado, el pavimento colapsó y se abrió un socavón, por lo que la unidad comenzó a hundirse. Afortunadamente, el conductor logró salir a tiempo.

      Los vecinos del sector, al percatarse del enorme hoyanco, colocaron señalética para evitar algún accidente y se comunicaron con las autoridades correspondientes para reportar el problema.

      Posteriormente, elementos de Tránsito y Vialidad acudieron al lugar, donde instalaron más señalización y acordonaron el área afectada. 

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      De acuerdo con los primeros reportes, el socavón se originó por una fuga de agua. 

      Asimismo, se dio aviso al personal de SAPSAM para que acudiera a reparar el desperfecto lo antes posible, evitar el desperdicio del vital líquido y rehabilitar la calle antes de que ocurra algún accidente.

      Cabe hacer mención que en la ciudad se han abierto socavones derivados de fugas de agua, por lo que la ciudadanía debe reportar cualquier hundimiento detectado para que personal de SAPSAM verifique si se trata de una fuga y atienda el problema de inmediato.

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