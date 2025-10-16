Se deslava cerro, incomunica la comunidad Freno

RIOVERDE.- Habitantes de la comunidad del Freno quedaron incomunicada luego de que parte de la ladera del cerro sufriera un deslaves, autoridades ejidales acudieron a la Presidencia Municipal para solicitar apoyo tras las fuertes lluvias que se presentaron y que les han causado daños en las vías de comunicación.

El alcalde Arnulfo Urbiola Román acudió a la zona afectada y supervisó que se realizaran trabajos de los caminos, con la maquinaria pesada y personal operativo de Obras Públicas, para evitar que los colonos tuvieran problemas.

Se informó que se rehabilitarán caminos que resultaron afectadas con las torrenciales lluvias que se registraron la semana pasada, para que los caminos queden en buenas condiciones y las familias no tengan problemas para entrar o salir de su comunidad.