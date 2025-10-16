logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Fotogalería

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Se deslava cerro, incomunica la comunidad Freno

Ayuntamiento ya realiza trabajos de rehabilitación

Por Carmen Hernández

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Se deslava cerro, incomunica la comunidad Freno

RIOVERDE.- Habitantes de la comunidad del Freno quedaron incomunicada luego de que parte de la ladera del cerro sufriera un deslaves, autoridades ejidales acudieron a la Presidencia Municipal para solicitar apoyo tras las fuertes lluvias que se presentaron y que les han causado daños en las vías de comunicación.  

El alcalde Arnulfo Urbiola Román acudió a la zona afectada y supervisó que se realizaran trabajos de los caminos, con la maquinaria pesada y personal operativo de Obras Públicas, para evitar que los colonos tuvieran problemas. 

Se informó que se rehabilitarán caminos que resultaron afectadas con las torrenciales lluvias que se registraron la semana pasada, para que los caminos queden en buenas condiciones y las familias no tengan problemas para entrar o salir de su comunidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Caminata para prevenir el cáncer de mama
Caminata para prevenir el cáncer de mama

Caminata para prevenir el cáncer de mama

SLP

Carmen Hernández

Invitan a los niños al concurso de calaveras literarias
Invitan a los niños al concurso de calaveras literarias

Invitan a los niños al concurso de calaveras literarias

SLP

Carmen Hernández

Inauguran Festival por Matehuala
Inauguran Festival por Matehuala

Inauguran Festival por Matehuala

SLP

Jesús Vázquez

Emprendedores elaboran coronas de muertos
Emprendedores elaboran coronas de muertos

Emprendedores elaboran coronas de muertos

SLP

Jesús Vázquez