Se incendia basurero en El Sermón; fuego se propaga al cerro

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad Fernández.- Incendio que se generó en un basurero clandestino se sale de control en la comunidad del Sermón, el fuego avanza hacia la falda de un cerro, mientras personal de Protección Civil realiza labores de sofocación pero sin gran éxito.

Habitantes de la comunidad dieron a conocer que enormes llamaradas se dispersaban, por lo que solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de la coordinación de Protección Civil Municipal quienes con el equipo necesario se encuentran combatiendo el incendio que se salió de control, por los cambios de viento y debido a que la maleza está seca, el fuego avanza hacia el cerro.

Los apagafuegos trabajan a marchas forzadas para tratar de controlarlo y evitar que avance.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hasta el momento ha sido combatido por elementos de Protección Civil que están trabajando en coordinación con el cuerpo de bomberos de Ciudad Fernández.

No se descarta que tengan apoyo de otras corporaciones, para contener el fuego.