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Se quema auto que estaba estacionado

Por Carmen Hernández

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Se quema auto que estaba estacionado
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      RIOVERDE.- Enormes llamaradas consumieron un vehículo que estaba estacionado en la calle Madero, quedando reducida a cenizas la unidad motriz. 

      Los hechos ocurrieron la madrugada de ayer en la calle Madero, entre la plaza de los Solkies y Gabriel Martínez, cuando un vehículo tipo sedan color blanco comenzó a incendiarse, desconociéndose los motivos que originaron el fuego.  

      Por lo que los vecinos al ver las llamaradas solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

      Al lugar llegaron elementos del cuerpo de bomberos quienes de inmediato combatieron el siniestro. 

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      La unidad quedó reducida a cenizas, por fortuna no hubo personas lesionadas, pero se desconoce qué fue lo que provocó el voraz incendio.

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