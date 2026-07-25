Sigue desabasto de agua en zona tének

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CIUDAD VALLES.- Niega Kevin Yahir Cázares Olvera, director de Obras Públicas que las tres fugas del Sistema Tanchachín, que alimenta a la Zona Tének no fueron provocadas por extracción ilegal, sino fallas de las tuberías de la red general.

El funcionario explicó que fueron tres fugas en un tramo relativamente corto, en donde los tubos se vencieron a la presión y por eso, desde el jueves 23 de julio, hasta este viernes 24 de julio, alrededor de las ocho de la noche habría corte de suministro.

Dijo que esperar a que se vacíen los tubos hace lenta la operación, ya que el sistema Tanchachín cuenta con 32 kilómetros de diferentes ramales de tuberías y tarda en vaciarse.

Refirió que para la noche de este viernes habría servicio de nuevo, por lo que pide a la población tener paciencia.

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