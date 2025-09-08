logo pulso
Estado

Sigue robo “hormiga” en parcelas

Por Carmen Hernández

Septiembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Sigue robo "hormiga" en parcelas

Ciudad Fernández.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal trabajan de manera coordinada con los productores para erradicar el robo de cosecha, ya que delincuentes hurtan toda clase de productos que cosechan sin que sean castigados.

 El director de la corporación Juan Carlos Ramos refiere que continuamente se está reforzando la vigilancia en las parcelas, sobre todo del ejido del Refugio, donde se han detenido algunas personas con cítricos y hortalizas, que no han podido acreditar de dónde obtuvieron los productos, pero que comúnmente son atrapados en zonas aledañas a las parcelas. 

Señaló que se está trabajando de manera coordinada con los citricultores y se está mejorando la vigilancia, para reducir esta ola de atracos que no pueden ser castigados y quedan en la impunidad, además del daño que causan a los agricultores.   Refiere que es importante que en caso de detectar personas sospechosas en las parcelas, solicitar el apoyo de las corporaciones de seguridad, para poder poner un alto a este tipo de delitos.

