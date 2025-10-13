logo pulso
Estado

Siguen suspendidas clases en la Huasteca

Por Redacción

Octubre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Siguen suspendidas clases en la Huasteca

CIUDAD VALLES.- El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona publicó un banner en el que avisa que no habrá clases este lunes en todos los municipios de la Huasteca potosina, debido a las contingencias generadas por las lluvias.

El posteo del Ejecutivo después fue replicado por autoridades educativas, con lo que se mantiene la suspensión de actividades en las escuelas de todos los niveles de los 20 municipios de la región.

Aunque escampó desde este sábado 11 de octubre, hay muchos ríos con los niveles altos, poblaciones incomunicadas y zonas donde es imposible cruzar, por la fuerza de los escurrimientos en los afluentes de la Huasteca. 

