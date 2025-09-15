logo pulso
Estado

Sin definir conflicto por cierre de calle

Por Redacción

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Sin definir conflicto por cierre de calle

CIUDAD VALLES.- Definirían hasta este lunes 15 el conflicto de la colonia Monte Alegre, donde la disputa es una supuesta calle que un vecino cerró, argumentando que es su solar pero que nunca cercó.

Todavía no se ha resuelto el conflicto por el taponamiento que hizo de la calle Las Flores un vecino, que a su vez, replica que lo que cerró no es una calle, sino un terreno que no había cercado para dejar pasar a la vecindad, aunque ha decidido cerrarlo de manera definitiva.

Este pleito entre vecinos escaló hasta la Secretaría del Ayuntamiento, a cargo de Luis Ángel Contreras Malibrán, quien comentó que ha habido indagatorias acerca de la propiedad y de si la calle Las Flores desemboca en otra o es un callejón sin salida, como el vecino de la discordia lo asegura.

