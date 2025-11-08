logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Solo hay cien policías de investigación en la Huasteca

Por Redacción

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Solo hay cien policías de investigación en la Huasteca

CIUDAD VALLES.- Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado dijo que hay 100 policías de investigación en la Huasteca potosina. 

La funcionaria contabilizó un centenar de agentes de investigación, que son los encargados de integrar las carpetas de investigación antes las denuncias de los ciudadanos, número que contrasta con los 20 municipios de la región y la población de alrededor de 600 mil habitantes. 

Dijo que el Secretariado Ejecutivo Nacional aprobó tres convocatorias para contratar a nuevos elementos tanto de la Policía de Investigación, como de Agentes de Ministerio Público y peritos de todas las ramas y que en breve serán dadas a conocer en medios de comunicación.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alertan a población por frente frío
Alertan a población por frente frío

Alertan a población por frente frío

SLP

Carmen Hernández

Exhortan a familias a cuidar a niños y adultos mayores

Fue un éxito la Feria del Empleo
Fue un éxito la Feria del Empleo

Fue un éxito la Feria del Empleo

SLP

Carmen Hernández

Promueven derechos de los niños y niñas
Promueven derechos de los niños y niñas

Promueven derechos de los niños y niñas

SLP

Carmen Hernández

Se ofrecen pláticas en diversas instituciones educativas

Recolectarán basura electrónica
Recolectarán basura electrónica

Recolectarán basura electrónica

SLP

Carmen Hernández