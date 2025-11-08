Solo hay cien policías de investigación en la Huasteca

CIUDAD VALLES.- Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado dijo que hay 100 policías de investigación en la Huasteca potosina.

La funcionaria contabilizó un centenar de agentes de investigación, que son los encargados de integrar las carpetas de investigación antes las denuncias de los ciudadanos, número que contrasta con los 20 municipios de la región y la población de alrededor de 600 mil habitantes.

Dijo que el Secretariado Ejecutivo Nacional aprobó tres convocatorias para contratar a nuevos elementos tanto de la Policía de Investigación, como de Agentes de Ministerio Público y peritos de todas las ramas y que en breve serán dadas a conocer en medios de comunicación.