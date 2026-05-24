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Sube nivel del río Valles a 60 centímetros

Por Redacción

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Sube nivel del río Valles a 60 centímetros
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      CIUDAD VALLES.- El río Valles llegó a los 60 centímetros de nivel, es decir, escaló 15 centímetros en dos días, luego de las lluvias que se presentaron al sur de Tamaulipas.

      Después de crecer el nivel cinco centímetros de jueves para viernes, cuando la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que se encontraba a 50 centímetros, este sábado, la estación hidrometeorológica de Santa Rosa, que es la que le toca al municipio de Valles, cifró 60 centímetros de nivel.

      Es el crecimiento más rápido reportado por este río en mucho tiempo y se debe a que ha habido lluvias torrenciales en el municipio de Tula, Tamaulipas y El Naranjo, entre jueves y viernes.

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