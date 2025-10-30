Suspenden servicios en alcaldía de Tamuín por cumple de Edil

CIUDAD VALLES.- En el Ayuntamiento de Tamuin no hubo servicio casi durante toda la jornada porque los empleados fueron a celebrar al Salón de Cabildo el cumpleaños del alcalde, Marcelino Bautista Rincón.

Los tamuinenses que acudieron a la Presidencia para hacer algún papeleo se quedaron esperando o de plano se regresaron, porque desde temprano, un par de horas después de abrir las puertas de la alcaldía al público, los empleados oficiales desfilaron hacia el salón de Cabildo para celebrar, cantar las mañanitas, comer zacahuil, pastel y refresco de cola, así como escuchar el recital de Bautista Rincón, quien entonó algunos huapangos, junto a un trío invitado para la ocasión.

El servicio público tuvo que esperar, porque la fiesta lo ameritaba, de acuerdo con algunos ciudadanos que ironizaban al respecto.