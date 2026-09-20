Suspendieron los simulacros, por ser sábado

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Matehuala.- Debido a que este 19 de septiembre cayó en sábado, fecha en la que descansan muchas instituciones públicas, instituciones educativas y empresas, no se realizaron simulacros como en años anteriores, cuando en esta fecha se llevan a cabo ejercicios de evacuación en conmemoración de las víctimas de los terremotos del 19 de septiembre.

Debido a esta fecha que cayó en sábado, no se realizó ningún tipo de simulacro en la ciudad.

Estas actividades se llevan a cabo cada año, ya que esta fecha recuerda los terremotos ocurridos en México en 1985 y 2017, donde lamentablemente perdieron la vida cientos de personas.

En algunos casos, las tragedias se agravaron debido a que no se contaba con la preparación necesaria para saber cómo actuar ante un terremoto.

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Ante esta situación, es importante que se continúen realizando simulacros, pues, aunque en Matehuala no son comunes los terremotos, en guarderías, escuelas, instituciones públicas y empresas se realizan ejercicios de evacuación por incendios e incluso por amenazas de bomba, con la finalidad de que las personas sepan cómo actuar en caso de una emergencia.

Por otra parte, alrededor del mediodía, en los teléfonos celulares se activó la alerta de emergencia con un mensaje que señalaba: "Esto es un simulacro. El Gobierno de México realiza una prueba del sistema de alertamiento de emergencias, en el marco del Segundo Simulacro Nacional 2026".

Muchas personas que se encontraban en las calles, comercios y otros lugares se sorprendieron al recibir este mensaje y escuchar sonar sus teléfonos celulares, ya que desconocían que se realizaría esta prueba del sistema de alertamiento.