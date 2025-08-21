Bolsonaro planeaba huir hacia Argentina

Brasilia, Bra.- La policía federal de Brasil indicó que los mensajes encontrados en el teléfono del expresidente Jair Bolsonaro mostraron que en algún momento quiso huir a Argentina y solicitar asilo político, según documentos a los que The Associated Press tuvo acceso el miércoles.

Bolsonaro actualmente está a la espera de que el Supremo Tribunal Federal emita un fallo el próximo mes sobre un presunto intento de golpe de Estado y podría enfrentar otro caso después de que la policía acusó formalmente al exmandatario ya uno de sus hijos de obstrucción de la justicia en relación con su juicio pendiente.

Investigadores de la policía federal brasileña indicaron en un informe de 170 páginas que Bolsonaro tenía un borrador de una solicitud de asilo político al gobierno del presidente argentino Javier Milei, fechada el 10 de febrero de 2024.

El expresidente guardó el documento dos días después de que las autoridades registraron su casa y oficina como parte de una investigación sobre un presunto complot golpista.

En una carta de 33 páginas dirigida a Milei, Bolsonaro alegó que es víctima de persecución política en Brasil.

“Yo, Jair Messias Bolsonaro, solicita asilo político a su excelencia en la República de Argentina, de carácter urgente, ya que me encuentro en una situación de persecución política en Brasil y temo por mi vida”, escribió el exgobernante brasileño.

El 12 de febrero, Bolsonaro supuestamente pasó dos noches en la embajada de Hungría en Brasilia, azuzando especulaciones entre los críticos de que podría haber estado intentando evitar el arresto.

Los investigadores de la policía federal brasileña también dijeron en su informe que la decisión de Bolsonaro de ignorar las medidas cautelares establecidas para su arresto domiciliario y difundir contenido a sus aliados “buscaba golpear directamente a las instituciones democráticas brasileñas, notablemente al Supremo Tribunal Federal e incluso al Congreso de Brasil”.

El juicio, en el que se enfrenta a una posible pena de 40 años de prisión y que empezará el próximo 2 de septiembre, fue el principal motivo que llevó al presidente de EU, Donald Trump, a imponer un arancel del 50 % adicional a las importaciones brasileñas, así como sanciones a varios de los jueces del Supremo.