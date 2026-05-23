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Toma protesta presidente de Asociación de Abogados

Por Carmen Hernández

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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Toma protesta presidente de Asociación de Abogados
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      RIOVERDE.- Toman protesta a Carlos Castañón Reyes como presidente del consejo directivo de la Asociación de Abogados de la Zona Media.  

      En un salón de eventos de la calle Quezada se llevó a cabo el evento donde estuvieron presentes los alcaldes Baltazar Tello de Rayón, de Ciudad Fernández, Rodolfo Loredo, de Rioverde Arnulfo Urbiola Román, la diputada local Leticia Vázquez Hernández y José Luis Ruiz Contreras presidente de la Asociación de Abogados. 

      Al lugar se dieron cita abogados de la Zona Media, el Consejo estará encabezado por Carlos Castañón, Óscar Camacho, Valente Hernández, Jetzabel Govea, entre otros. 

      José Luis Ruiz fue el encargado de tomar protesta al Consejo Directivo de la Asociación de Abogados. 

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      En su intervención, Carlos Castañón dio a conocer que seguirán las capacitaciones para los abogados para estar actualizados y ofrecer un mejor servicio a quienes los requieren.

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