Tormenta con granizada causa muchos daños

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Matehuala.- Tormenta acompañada de granizo sorprendió a los ciudadanos la tarde del viernes, lo que provocó accidentes, caída de ramas de árboles, calles inundadas e incluso afectaciones en algunas viviendas. Las corporaciones de auxilio estuvieron al pendiente atendiendo diferentes llamados de emergencia.

Las calles de la ciudad se pintaron de blanco al llenarse de granizo, lo cual sorprendió a muchas personas, pues ya tenía tiempo que no se registraba una granizada de este tipo en la ciudad.

La tormenta acompañada de fuertes vientos y la gran cantidad de granizo que cayó, provocó la caída de ramas y hojas de árboles, además de algunos accidentes menores a motociclistas. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas de gravedad.

Ante el fenómeno meteorológico, elementos de la Policía Municipal estuvieron apoyando en el traslado de niños y jóvenes que salían de la escuela en el momento de la lluvia.

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Asimismo, auxiliaron a varias personas, llevándolas a sus casas o a lugares seguros para resguardarse y prevenir un accidente.

Las corporaciones de auxilio permanecieron alertas ante la situación y realizaron rondines durante la tormenta, para atender de inmediato cualquier llamado de emergencia y evitar que ocurriera una tragedia.

Por lo que se pide a la población estar al pendiente de la información emitida por las corporaciones de auxilio ante la posibilidad de nuevas tormentas pronosticadas para la región, tomar precauciones resguardándose ante las condiciones climatológicas que continúan presentándose.