logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Alerta PC por fuertes lluvias y granizo a partir de esta tarde

Fotogalería

Alerta PC por fuertes lluvias y granizo a partir de esta tarde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Tormenta con granizada causa muchos daños

Generó calles inundadas, caída de árboles y accidentes

Por Jesús Vázquez

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
A
Tormenta con granizada causa muchos daños
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Tormenta acompañada de granizo sorprendió a los ciudadanos la tarde del viernes, lo que provocó accidentes, caída de ramas de árboles, calles inundadas e incluso afectaciones en algunas viviendas. Las corporaciones de auxilio estuvieron al pendiente atendiendo diferentes llamados de emergencia.

      Las calles de la ciudad se pintaron de blanco al llenarse de granizo, lo cual sorprendió a muchas personas, pues ya tenía tiempo que no se registraba una granizada de este tipo en la ciudad.

      La tormenta acompañada de fuertes vientos y la gran cantidad de granizo que cayó, provocó la caída de ramas y hojas de árboles, además de algunos accidentes menores a motociclistas. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas de gravedad.

      Ante el fenómeno meteorológico, elementos de la Policía Municipal estuvieron apoyando en el traslado de niños y jóvenes que salían de la escuela en el momento de la lluvia. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Asimismo, auxiliaron a varias personas, llevándolas a sus casas o a lugares seguros para resguardarse y prevenir un accidente.

      Las corporaciones de auxilio permanecieron alertas ante la situación y realizaron rondines durante la tormenta, para atender de inmediato cualquier llamado de emergencia y evitar que ocurriera una tragedia.

      Por lo que se pide a la población estar al pendiente de la información emitida por las corporaciones de auxilio ante la posibilidad de nuevas tormentas pronosticadas para la región, tomar precauciones resguardándose ante las condiciones climatológicas que continúan presentándose.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Perforan dos pozos por falta de agua en Valles
      Perforan dos pozos por falta de agua en Valles

      Perforan dos pozos por falta de agua en Valles

      SLP

      Redacción

      La CEA afirma que Montecillos y Miravalles ayudarán a cubrir la demanda durante la temporada de calor.

      Fotos | Cocodrilo ataca a un hombre en presa de San Vicente
      Fotos | Cocodrilo ataca a un hombre en presa de San Vicente

      Fotos | Cocodrilo ataca a un hombre en presa de San Vicente

      SLP

      Huasteca Hoy

      Bomberos voluntarios y personal de Salud realizaron el rescate y traslado con heridas graves

      Solucionarán desabasto de agua a los Cármenes
      Solucionarán desabasto de agua a los Cármenes

      Solucionarán desabasto de agua a los Cármenes

      SLP

      Redacción

      Sigue la protesta de colonos por obra de condominios que se construyen

      Un hombre intenta suicidarse con veneno
      Un hombre intenta suicidarse con veneno

      Un hombre intenta suicidarse con veneno

      SLP

      Carmen Hernández