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Trabajador cae de un techo

Por Carmen Hernández

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Trabajador cae de un techo
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      RIOVERDE.- Trabajador sufre accidente cuando reparaba un techo de lámina en la calle Insurgentes, al caer de una altura de 4 metros y sufrir varias lesiones, recibió atención de paramédicos de Cruz Roja.  

      Los hechos ocurrieron la tarde del viernes cuando un joven reparaba un techo de lámina de cartón, pero no tomó las precauciones necesarias para realizar este trabajo y cayó de una altura de 4 metros. 

      Vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de corporaciones de emergencia, debido a las lesiones que sufrió el hombre en su caida.  

      Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios, posteriormente lo trasladaron a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde, donde quedó internado debido a las lesiones que sufrió, que requería reposo para ver la evolución de los daños.

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