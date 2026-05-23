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RIOVERDE.- Tromba azota varias comunidades del municipio, viviendas resultaron inundadas y volaron techos de lámina de construcciones de frágil edificación, autoridades ya acudieron a las zonas dañadas para brindar auxilio a las familias afectadas.

La fuerte tormenta afectó las localidades de San Francisco, donde se inundaron algunas viviendas, mientras que en Redención Nacional se trabaja en el corte de árboles, porque cayeron sobre líneas de la Comisión Federal de Electricidad.

En la localidad de Sanguijuela se inundaron 3 casas y se cayó la barda perimetral de la capilla.

En tanto en la Boquilla 5 domicilios resultaron afectadas, se derrumbó una barda y murieron varios animales entre el agua.

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La dirección de Protección Civil Municipal acudió a verificar la Presa de San Diego y el Arroyo de la comunidad de San Martín.

Familias perdieron los aparatos electrodomésticos, refrigeradores, horno de microondas, recámaras y trastes.

También el fuerte viento se llevó algunos techos de láminas y rotoplas.

El alcalde Arnulfo Urbiola Román realizó un recorrido por las zonas dañadas y de inmediato envío a personal para que se apoye a las familias afectadas por los daños que resintieron sus viviendas.