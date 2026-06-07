Ultiman detalles del concurso guiso borracho

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CIUDAD DEL MAÍZ.- Ultiman detales para el concurso del Guiso borracho que se realizará este 28 de junio a partir de las 10 de la mañana.

Las autoridades municipales dieron a conocer que realizan los últimos preparativos para lo que será el tradicional guiso borracho, el evento está programado para el próximo 28 de junio a las 10 de la mañana.

Se estará evaluando la originalidad la presentación, el sabor, técnicas de presentación, uso creativo de ingredientes, entre otros puntos para definir al ganador del concurso.

Sólo podrán participar el público en general, cada participante deberá de presentar el platillo.

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Se estará entregando al primer lugar 5 mil pesos, 4 mil pesos segundo lugar y 3 mil pesos el tercer lugar.

Las personas interesadas en participar deberán de acudir al Ayuntamiento a registrarse.