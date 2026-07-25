Un gran éxito, el Festival del Elote

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Villa Juárez.- Un éxito el Festival del Elote evento en el participaron más de 60 expositores, Omar Sánchez y Ariana Rojas, ganaron el premio del más tragón, que fue un concurso que se realiza en cada evento para hacerlo más atractivo.

Se llevó a cabo el Festival, con el tradicional concurso del Más tragón, el que consiste en comer más de 10 elotes en el menor tiempo posible, fue un éxito, porque muchos jóvenes participaron buscando ganar.

Obtuvo el primer lugar Omar Sánchez con un tiempo de 13 minutos 7 segundos para deglutirse los 10 elotes, mientras que Ariana Rojas Montoya, ganó en la rama femenil al realizar un tiempo de 13 minutos con 36 segundos, superando la meta anterior de 20 minutos con 17 segundos.

El municipio les hizo entrega de un reconocimiento a los participantes, siendo este evento muy divertido y con muchos participantes al comer un elote.

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