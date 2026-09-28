Un lesionado, saldo de trifulca

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Una riña entre varios sujetos dejó como saldo una persona lesionada en el Ejido del Refugio, la cual recibió atención médica debido a las lesiones que sufrió.

Los hechos ocurrieron en la calle Abasolo en el Ejido del Refugio, cuando se encontraban conviviendo varias personas, quienes de manera repentina comenzaron a discutir por viejas rencillas y de las palabras se fueron a los golpes.

Tras la trifulca, un joven resultó con severas lesiones, por lo que vecinos solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes luego de evaluar las condiciones del lesionado, trasladaron al joven a recibir atención médica al Hospital del IMSS del Bienestar.

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Por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se realizó un operativo, para buscar a los rijosos pero no se tuvo éxito, por lo que continuarán las investigaciones para dar con sujeto que dañó al lesionado.