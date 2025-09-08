Uniforman y equipan a personal municipal

RIOVERDE.- Entregan equipamiento a empleados sindicalizados para que realicen su trabajo con seguridad, además de la rehabilitación de las unidades que utilizan para llevar a cabo su trabajo.

El líder de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento, Andrés Blas Hernández, reconoció que se han entregado diversas solicitudes al departamento de Oficialía Mayor para que se entregue mejor equipamiento al personal, además de la rehabilitación de vehículos que requieren para llevar a cabo su trabajo.

En cuanto al equipamiento para diversos departamentos, dijo que se ha entregado de acuerdo a las prioridades, pero que es importante renovar su equipo de trabajo, para seguridad de los empleados municipales.

Se han entregado guantes para el área de limpia, fajas para los trabajadores del rastro, equipo especial para levantar los animales que son sacrificados en el rastro municipal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para el área de talleres se ha adquirido protección para soldadura. Finalmente dijo que se está recibiendo los equipos de acuerdo a las prioridades, para que los empleados se protejan al realizar cada una de las tareas asignadas.