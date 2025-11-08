Venta del Buen Fin, en la plaza principal

Cerritos.- Comerciantes de este municipio se consideran listos para llevar a cabo el Buen Fin, que se realizará del 21 al 23 de noviembre en la plaza principal, donde se instalarán todos los vendedores que se inscriban para participar, pero se tiene cupo limitado.

La alcaldesa Ruth Castillo dio a conocer que los comerciantes interesados en instalar su negocio podrán inscribirse en la oficina de Desarrollo Económico, porque habrá cupo limitado para quien quiera ofertar diversos productos con buenos descuentos.

Se estarán instalando del 21 al 23 de noviembre en la plaza principal, donde se colocarán diversos módulos en todo el lugar.

Es por ello que se les hace un llamado a los comerciantes desde los que se dedican a la venta de joyería, comida, snacks, ropa, calzado, para que se acerquen y se inscriban.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo que se busca es que aumenten sus ventas, porque los productos que se estarán vendiendo son de excelente calidad y a precios accesibles.