logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

Fotogalería

19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Verde y Morena afilian a través de programas sociales: MC

Por Redacción

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
A
Verde y Morena afilian a través de programas sociales: MC
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- El diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Marco Antonio Gama Basarte dijo que Morena y el Verde afilian a través de programas sociales.

      Después de preguntarle sobre la afiliación dada a conocer por el Verde Ecologista, que dice sumar 700 mil miembros, el legislador comentó que los métodos de afiliación de los dos partidos con más poder en el Estado suelen integrar a nuevos miembros a través de programas sociales de apoyo que entregan a las familias.

      Dio a conocer que Movimiento Ciudadano actualmente tiene un padrón de ocho mil afiliados y que el trabajo actual ya no tiene que ver con el empadronamiento, sino con la preparación para la temporada que está por venir.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Realizan palo encebado durante las fiestas patrias
      Realizan palo encebado durante las fiestas patrias

      Realizan palo encebado durante las fiestas patrias

      SLP

      Jesús Vázquez

      Árbol a punto colapso, un peligro
      Árbol a punto colapso, un peligro

      Árbol a punto colapso, un peligro

      SLP

      Jesús Vázquez

      Segundo Informe de Medina, en una escuela
      Segundo Informe de Medina, en una escuela

      Segundo Informe de Medina, en una escuela

      SLP

      Redacción

      Realizan simulacro de sismo en escuelas
      Realizan simulacro de sismo en escuelas

      Realizan simulacro de sismo en escuelas

      SLP

      Carmen Hernández