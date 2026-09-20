Verde y Morena afilian a través de programas sociales: MC

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CIUDAD VALLES.- El diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Marco Antonio Gama Basarte dijo que Morena y el Verde afilian a través de programas sociales.

Después de preguntarle sobre la afiliación dada a conocer por el Verde Ecologista, que dice sumar 700 mil miembros, el legislador comentó que los métodos de afiliación de los dos partidos con más poder en el Estado suelen integrar a nuevos miembros a través de programas sociales de apoyo que entregan a las familias.

Dio a conocer que Movimiento Ciudadano actualmente tiene un padrón de ocho mil afiliados y que el trabajo actual ya no tiene que ver con el empadronamiento, sino con la preparación para la temporada que está por venir.