Voz y Dignidad encuentra presunto campo de exterminio

CIUDAD VALLES.- Vuelve a encontrar el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros otro aparente campo de exterminio alrededor de la presa La Lajilla.

Edith Pérez Rodríguez, representante y dirigente de la agrupación informó que recién esta semana encontraron el que sería el campo de exterminio número 13 de entre los que se han encontrado alrededor de la presa La Lajilla, sitio que se ha convertido en el confinamiento de personas que eliminan, literalmente hasta los huesos, a sus enemigos.

Pérez Rodríguez mencionó que del encuentro superficial de los huesos de más de una persona (siempre es más de una persona) sigue la excavación, aunque reconoció que la Fiscalía General del Estado y las autoridades les han quedado a deber con la creación de una fiscalía especializada en desapariciones y en la obtención de más recursos humanos y materiales para poder hacer el trabajo posterior a la excavación y clasificación de los restos que se han hallado.