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Ya habíamos solicitado la revista a la policía: alcalde

Por Redacción

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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Ya habíamos solicitado la revista a la policía: alcalde
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      CIUDAD VALLES.- El alcalde de Valles, David Medina Salazar dijo que él no meterá las manos a favor de ningún policía que infrinja las leyes.

      Comentó que su Gobierno municipal ya había solicitado esta revisión desde hacía mucho tiempo y se congratuló de que este viernes llegaran los elementos de la Guardia Civil Estatal y de otras corporaciones a hacer ese procedimiento.

      Recalcó que hace un par de semanas estuvo frente a frente con los uniformados, en las mismas instalaciones y que les manifestó que deben trabajar con probidad y que no metería las manos por gente que estuviera involucrada o influenciada por externos.

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