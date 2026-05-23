Ya habíamos solicitado la revista a la policía: alcalde
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CIUDAD VALLES.- El alcalde de Valles, David Medina Salazar dijo que él no meterá las manos a favor de ningún policía que infrinja las leyes.
Comentó que su Gobierno municipal ya había solicitado esta revisión desde hacía mucho tiempo y se congratuló de que este viernes llegaran los elementos de la Guardia Civil Estatal y de otras corporaciones a hacer ese procedimiento.
Recalcó que hace un par de semanas estuvo frente a frente con los uniformados, en las mismas instalaciones y que les manifestó que deben trabajar con probidad y que no metería las manos por gente que estuviera involucrada o influenciada por externos.
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