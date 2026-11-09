logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

49ers vencen a los Raiders

Tras hacer 5 recuperaciones en la segunda mitad del juego

Por AP

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
A
49ers vencen a los Raiders
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SANTA CLARA.- Brock Purdy lanzó dos pases de anotación y corrió para otro touchdown, y los 49ers de San Francisco recuperaron cinco balones en la segunda mitad para vencer 38-17 a los Raiders de Las Vegas el domingo.

      Los 49ers (7-1) se despegaron en el partido en el tercer cuarto gracias a una defensa oportunista, que empezó desde la primera jugada desde la línea de golpeo, cuando el novato Jaden Dugger devolvió 35 yardas para anotación un pase de Kirk Cousins.

      Las Vegas (4-5) respondió en la siguiente serie con un pase de touchdown de Cousins a Brock Bowers, antes de que las pérdidas de balón se adueñaran del juego.

      Los Raiders quedaron con buena posición de campo después de que Treydan Stukes interceptara a Purdy, pero Fred Warner forzó un balón suelto a Bowers.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las Vegas detuvo a Purdy en un intento de sneak en cuarta oportunidad, pero no pudo aprovecharlo cuando Michael Mayer perdió un balón suelto justo antes de cruzar la línea de gol.

      Purdy respondió con un pase de touchdown de 37 yardas a Jordan Watkins para poner el marcador 35-17.

      Luego Cousins lanzó dos intercepciones en el cuarto periodo, incluida una que Renardo Green interceptó en la zona de anotación.

      San Francisco consiguió cinco recuperaciones de balón en la segunda mitad por primera vez desde que lo hizo hace 20 años contra los Raiders en Candlestick Park. Purdy terminó con 17 completos en 25 intentos para 232 yardas y tres touchdowns en total. Christian McCaffrey anotó dos touchdowns.

      Cousins lanzó para 216 yardas, pero sufrió tres intercepciones.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Guillermo Almada explota contra el arbitraje
        Guillermo Almada explota contra el arbitraje

        Guillermo Almada explota contra el arbitraje

        SLP

        El Universal

        América suma cuatro partidos sin victoria y podría perder el segundo lugar en la tabla general.

        César Ramos rechaza firmar playera del América
        César Ramos rechaza firmar playera del América

        César Ramos rechaza firmar playera del América

        SLP

        El Universal

        Aficionados esperaron a César Ramos, quien rechazó firmar la playera del América.

        León vs Chivas: Horario y dónde ver el partido del AP2026
        León vs Chivas: Horario y dónde ver el partido del AP2026

        León vs Chivas: Horario y dónde ver el partido del AP2026

        SLP

        El Universal

        León necesita ganar para mantener la esperanza de avanzar a la Fiesta Grande del torneo.

        Horarios y canales para los juegos de la NFL este domingo
        Horarios y canales para los juegos de la NFL este domingo

        Horarios y canales para los juegos de la NFL este domingo

        SLP

        El Universal

        Los quarterbacks Maye y Love destacan tras sus recientes actuaciones con sus equipos.