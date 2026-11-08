León vs Chivas: Horario y dónde ver el partido del AP2026

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Chivas ya está clasificado a la Liguilla del Apertura 2026, pero lo que sigue en el aire es el liderato de la competencia, el cual también quieren conseguir.

Gracias a esta nueva clasificación para la siguiente fase del campeonato, Gabriel Milito empató lo hecho por Matías Almeyda. El actual técnico rojiblanco llevó por tercera ocasión consecutiva al Rebaño a la Liguilla, algo que no había hecho otro técnico después de su compatriota.

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En esta penúltima jornada de la campaña, el cuadro rojiblanco viaja al Estadio Nou Camp para enfrentar al León, equipo con la gran obligación de conseguir los tres puntos para mantener la esperanza de meterse a la Fiesta Grande.Para el Rebaño Sagrado es vital mantener el gran paso. Los dirigidos por Gabriel Milito tienen tres victorias consecutivas, que los colocaron en un liderato compartido con América y Cruz Azul hasta antes de esta jornada.No obstante, la visita a Guanajuato podría poner en riesgo la buena racha del Guadalajara. En sus últimas seis visitas a la casa de los Esmeraldas, los 12 veces campeones de la Liga MX mantienen un balance de tres victorias y el mismo número de derrotas.Lo preocupante está en lo sucedido en las excursiones más recientes, en el Apertura 2025 y Clausura 2025, donde las Chivas cayeron en ambas ocasiones. Además de buscar las tres unidades, también van por romper ese "maleficio".Ante esos descalabros del pasado se sobrepone lo sucedido en el Clausura 2026, en el juego de la Jornada 9. En aquella ocasión, los tapatíos recibieron a los Panzas Verdes y les recetaron un espectacular 5-0, por lo que el optimismo de ganar esta noche está ahí.Chivas sigue sin conocer la derrota fuera de casa en esta competencia; en siete salidas ha firmado tres triunfos y cuatro empates. El saldo ha sido de 13 unidades conseguidas de 21 posibles.Con mucho de por medio, el duelo tiene tintes para ser un gran platillo en este domingo.Canales para ver EN VIVO el León vs Chivas, HOY 8 de noviembreHorario: 20:10 horas del centro de MéxicoTransmisión: FOX y FOX ONE.