Horarios y canales para los juegos de la NFL este domingo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Los Patriots de Nueva Inglaterra (5-3) y los Packers de Green Bay (5-3) protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la Semana 9 de la NFL en el estadio Gillette. Llegan con el mismo récord y la misma intención de conseguir una victoria que los acerque a la pelea por los primeros puestos de sus respectivas divisiones.

Los dirigidos por Mike Vrabel vienen de superar a los Dolphins de Miami gracias a una actuación estelar de Drake Maye, quien logró completar 16 de 20 pases para 199 yardas y dos touchdowns, además de conseguir una anotación por tierra. Sin demasiados reflectores, el quarterback de los Pats mantiene una temporada destacada y buscará aprovechar la localía para continuar con el crecimiento de una ofensiva que ha encontrado regularidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, el equipo de Matt LaFleur llega después de vencer a los Panthers de Carolina. En ese partido, también brilló Jordan Love, que completó 19 de 30 envíos para 254 yardas, dos touchdowns y sólo una intercepción.La última vez que estas dos franquicias se vieron las caras fue en 2023, pero los últimos cinco enfrentamientos dejan un balance de dos victorias para los Packers y tres para los Patriots, que buscarán hacerse fuertes de local.La batalla entre Maye y Love será determinante, pero el conjunto de Nueva Inglaterra luce más herramientas para hacer daño. El juego terrestre de Green Bay no ha entregado buenos resultados, y dependen demasiado de la producción aérea.Para los Pats es una gran oportunidad de sumar victorias consecutivas y volver al camino del triunfo. Si desean ser candidatos al título, deben empezar a demostrarlo en el emparrillado, y esta prueba contra un rival incómodo como Green Bay es ideal para demostrar que pueden ser nuevamente contendientes.¿A qué hora y por dónde se podrán los partidos de la Semana 9 en la NFL?Domingo, 8 de noviembre | Horarios en tiempo del centro de MéxicoAtlanta Falcons vs Cincinnati Bengals | 8:30 horas | Transmisión por DAZN, ESPN y Disney+ Premium.New Orleans Saints vs Cleveland Browns | 12:00 horas | Transmisión por DAZN.Washington Commanders vs Los Angeles Rams | 12:00 horas | Transmisión por DAZN, ViX Premium y Nu9ve.Philadelphia Eagles vs New York Giants | 12:00 horas | Transmisión por DAZN.Indianápolis Colts vs Dallas Cowboys | 12:00 horas | Transmisión por DAZN, FOX+ y FOX One.Miami Dolphins vs Detroit Lions | 12:00 horas | Transmisión por DAZN.Kansas City Chiefs vs New York Jets | 12:00 horas | Transmisión por DAZN, FOX y FOX One.Carolina Panthers vs Denver Broncos | 12:00 horas | Transmisión por DAZN.Los Angeles Chargers vs Houston Texans | 15:05 horas | Transmisión por DAZN.San Francisco 49ers vs Las Vegas Raiders | 15:25 horas | Transmisión por DAZN, FOX+ y FOX One.Seattle Seahawks vs Arizona Cardinals | 15:25 horas | Transmisión por DAZN, FOX y FOX One.New England Patriots vs Green Bay Packers | 15:25 horas | Transmisión por DAZN, Canal 5 y ViX Premium.Chicago Bears vs Tampa Bay Buccaneers | 19:20 horas | | Transmisión por DAZN, ESPN y Disney+ Premium.