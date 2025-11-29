A Isaac del Toro lo cambian de disciplina

MÉXICO.- Isaac del Toro, ciclista mexicano que en 2025 se consolidó como una de las revelaciones de la élite internacional, fue protagonista de un episodio singular durante la entrega del Premio Nacional del Deporte 2025 en Palacio Nacional.

Durante su presentación, junto a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Rommel Pacheco, director de la Conade, el representante del equipo UAE Emirates en la élite de su deporte fue cambiado de disciplina.

En los altavoces y tras la ovación que recibió la entrenadora Ma-Jin, Del Toro fue presentado como representante de atletismo, generando la reacción de los invitados y del mismo deportista.

Sin importar el error, Isaac recibió y agradeció el aplauso y el honor de estar entre los representantes de los deportistas a los 21 años.

EL GRAN 2025 DE ISAAC DEL TORO

En 2025, Isaac del Toro vivió el mejor año de su joven carrera, consolidándose como uno de los ciclistas más prometedores del mundo.

El nacido en Ensenada, Baja California, sumó un total de 18 victorias en la temporada, entre ellas triunfos en la prestigiosa, Milano-Turín, el Tour de Austria y la Clásica Terres de l’Ebre.

Además, alcanzó un histórico segundo lugar en el legendario Giro de Italia, resultado que lo catapultó a la élite internacional y lo convirtió en referente del ciclismo latinoamericano.