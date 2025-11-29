Los aficionados a la fiesta brava disfrutaron de una corrida con la presentación de Fermín Rivera, quien celebró 20 años de alternativa con una encerrona en la Monumental Plaza de toros ”El Paseo”.

Ahí, por la noche, se dieron cita los taurinos de corazón para admirar el valor, el temple y el estilo elegante de esta gran figura del toreo mexicano.

El diestro lidió seis astados, más uno de regalo de su ganadería que cumple 60 años.

Antes de iniciar con la lidia, la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia de San Luis Potosí le entregó un reconocimiento a Fermín Rivera.

Además, en representación de los aficionados le dieron una placa en honor a su destacada trayectoria, misma que será colocada en la Plaza Monumental El Paseo.

Así, desde las barreras, palcos y tendidos de sombra y sol, quienes gustan de este arte disfrutaron de la corrida en la que Fermín cortó cuatro orejas.