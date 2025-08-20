a todo pulso

ATLÉTICO DE SAN LUIS bien de visitante, los dos triunfos que han logrado en este torneo han sido en patio ajeno. ADSL ha sacado provecho en sus visitas a León y a Puebla jugando con inteligencia y con un buen planteamiento de partido, sin importarles la situación de sus adversarios, claro, teniendo el respeto y seriedad que se debe de dar a cada juego, esto lo menciono porque hay quienes dicen que los rivales perdieron, situación que no compartimos ya que el ADSL ha sabido resolver esos juegos, en el otro cotejo que ha tenido de visitante, estuvo cerca de sacar un buen resultado ante Chivas, pero no supieron cerrar el partido y en seis minutos le sacaron el juego.

JOAO PEDRO el brasileño-italiano ha caído con el pie derecho en la escuadra sanluisina, se ha convertido en el delantero que la afición y la misma institución añoraban, hasta ahora su calidad y buen juego lo mantienen como la mejor contratación en varios torneos, esperamos que siga así y por qué no, aspirar a tener otro campeón de goleo en San Luis.

CONTRA GALLOS BLANCOS de Querétaro se jugará la jornada seis y nuevamente de visitante, recordemos que el llamado Clásico de la ‘57 siempre es difícil para las dos escuadras y como se dice en el futbol, en los clásicos no hay favorito, “Los Gallos” atraviesan por una muy mala racha, no conocen el triunfo en el actual torneo y esto los presiona aún más; ADSL debe de sacar ventaja de esto, buscar el resultado con la inteligencia y buena aplicación que ha tenido de visitante. Ojo a la Liga MX, debe de estar muy atenta a los protocolos de seguridad ya que es un partido de alto riesgo.

LA VIOLENCIA en varios estadios del futbol mexicano se ha vuelto a hacer presente; en Puebla antes del juego hubo detonaciones de armas de fuego, la pérdida de una vida y una persona lesionada, hasta ahora la comisión disciplinaria no ha ejercido correctamente el reglamento, aunque el hecho fue en el estacionamiento, está señalado como parte del estadio. Podemos recordar que aquí en el Lastras en el torneo de Clausura 2016 en un juego en contra de Necaxa hubo disparos en el estacionamiento y sin haber fallecidos, ni heridos, el estadio fue vetado por dos jornadas en la que se tuvo que jugar a puerta cerrada. En el estadio de Chivas también hubo violencia en sus tribunas y al exterior del inmueble, pero tampoco se ha sancionado de acuerdo al reglamento. Y qué decir de los estadios de Monterrey que son tiro por viaje, adentro, afuera y en las cercanías de sus instalaciones siempre hay peleas y lesionados, sin recibir sanción alguna. Aquí parece que la comisión disciplinaria y la Liga MX castigan de acuerdo a las influencias de los infractores, eso sí, publicaron un comunicado en donde dicen que como no hubo lesionados y ya fueron identificados los participantes, a los que ya no les permitirán entrar a los estadios, todos estamos contentos. Esto debe de ir más allá, y verdaderamente aplicar las reglas por parejo a todos, que quede el precedente y con esto se tengan que aplicar de una forma más correcta sus protocolos de seguridad, pareciera que no, pero estas imágenes le dan la vuelta al mundo y hay que recordar que tanto Guadalajara como en Monterrey serán sedes mundialistas y esto no habla bien del

país anfitrión.

LA AUTONOMÍA que deben de tener las diferentes comisiones que tiene la Federación Mexicana de Futbol para poder aplicar sus reglamentos sin distingos ni favoritismos siempre se ve empañada por la injerencia del presidente de la Liga MX o de algún alto funcionarios de la FMF ya que es muy notorio que no los dejan trabajar con esa libertad de decidir y aplicar sus reglamentos correctamente, mientras esto siga así, no habrá avances en nuestro futbol y siempre con distractores como sus diferentes campañas que solo sirven para justificar que se está trabajando. Tan fácil que es que a todos se mida con la misma vara, ya que las reglas están escritas y si se respetan otra cosa será. Que tengan un excelente día.

