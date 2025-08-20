Recorrido nocturno en el Museo Francisco Cossío
El Museo Francisco Cossío llevará a cabo este miércoles 20 de agosto a las 20:00 horas un recorrido nocturno por la Exposición Colectiva 2025, muestra que reúne a 32 artistas locales y nacionales.
La exposición, inaugurada en julio, es resultado de una convocatoria que recibió propuestas de 140 creadores entre potosinos, mexicanos y extranjeros. La selección final reúne más de 30 obras realizadas en técnicas como escultura en vidrio, grabado, óleo, acrílico, grafito, acuarela, temple e incluso café, integradas con materiales como hoja de oro, estambre y encaje.
Durante el recorrido estarán presentes algunos de los artistas participantes, entre ellos André Betancourt, Dan Monsivais, Fred (Alfredo Segura), Iván Vázquez, Richard Romero y Jaime González Rueda, quienes compartirán con el público aspectos de sus procesos creativos y motivaciones.
Las piezas de esta edición reflejan un amplio abanico temático: la memoria y el paso del tiempo, la soledad y los miedos contemporáneos, la migración, la conexión con la naturaleza, así como referencias a religiones, mitologías y escenas del mundo actual. Cada obra plantea una tensión entre luz y oscuridad, abierta a la interpretación del espectador.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Una muestra donde predomina la imaginación y la manifestación del subconsciente donse de encuentran historias personales y fantásticas. Con esta actividad, se busca difundir el trabajo de artistas consolidados y emergentes, teniendo un espacio de encuentro con la creación plástica contemporánea en San Luis Potosí. La entrada será gratuita con boleto de acceso al museo.
no te pierdas estas noticias
MUESTRA INTERNACIONAL DE MUJERES EN CINE Y TV
EFE
El evento busca reconocer el talento y trabajo de cineastas mexicanas