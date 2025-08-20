logo pulso
Recorrido nocturno en el Museo Francisco Cossío

Por Estrella Govea

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
El Museo Francisco Cossío llevará a cabo este miércoles 20 de agosto a las 20:00 horas un recorrido nocturno por la Exposición Colectiva 2025, muestra que reúne a 32 artistas locales y nacionales. 

La exposición, inaugurada en julio, es resultado de una convocatoria que recibió propuestas de 140 creadores entre potosinos, mexicanos y extranjeros. La selección final reúne más de 30 obras realizadas en técnicas como escultura en vidrio, grabado, óleo, acrílico, grafito, acuarela, temple e incluso café, integradas con materiales como hoja de oro, estambre y encaje.

Durante el recorrido estarán presentes algunos de los artistas participantes, entre ellos André Betancourt, Dan Monsivais, Fred (Alfredo Segura), Iván Vázquez, Richard Romero y Jaime González Rueda, quienes compartirán con el público aspectos de sus procesos creativos y motivaciones.

Las piezas de esta edición reflejan un amplio abanico temático: la memoria y el paso del tiempo, la soledad y los miedos contemporáneos, la migración, la conexión con la naturaleza, así como referencias a religiones, mitologías y escenas del mundo actual. Cada obra plantea una tensión entre luz y oscuridad, abierta a la interpretación del espectador.

Una muestra donde predomina la imaginación y la manifestación del subconsciente donse de encuentran historias personales y fantásticas. Con esta actividad, se busca difundir el trabajo de artistas consolidados y emergentes, teniendo un espacio de encuentro con la creación plástica contemporánea en San Luis Potosí. La entrada será gratuita con boleto de acceso al museo.

