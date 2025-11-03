Abren registros para el Torneo Mictlán Clásico de la Liga Azteca

La Liga de Futbol Azteca lanzó la convocatoria oficial para el Torneo Mictlán Clásico 2025, una de las competencias más esperadas del año dentro del futbol amateur potosino.

La organización informó que hoy lunes y mañana martes serán los últimos días de inscripción, por lo que los equipos interesados aún están a tiempo de registrarse y formar parte del tradicional certamen.

El torneo se disputará en las categorías Estelar y Ascenso, ofreciendo atractivos premios en efectivo, así como trofeos, medallas y reconocimientos especiales para los equipos y jugadores más destacados. Entre los galardones se encuentran el Balón de Oro, Campeón Goleador, Mejor Portero, Equipo Fair Play y el reconocimiento al primer lugar de la tabla general.

La Liga de Futbol Azteca invita a todos los jugadores y equipos locales a vivir la emoción del Torneo Mictlán Clásico 2025, un espacio donde el talento, la pasión y la tradición se unen para celebrar el deporte más popular del mundo.

